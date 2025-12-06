Quartuccio a cuore aperto | Non c' è più la fiducia del sindaco oggi Rinascita fuori dalla maggioranza

Reggiotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si commuove Filippo Quartuccio, e la sua voce per un attimo trema quando parla di palazzo Crupi, sede di tante importanti iniziative culturali realizzate nei suoi quasi dieci anni di attività con la Metrocity. “È stata la mia seconda casa”, dice il consigliere metropolitano ai cronisti convocati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Quartuccio Cuore Aperto C