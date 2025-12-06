Quartiere Vallesavio i candidati chiamano al voto | Serve la voce di tutti

I candidati della lista “Cesena, città dei Quartieri” al Consiglio di Quartiere Vallesavio hanno trascorso il sabato tra volantinaggi e momenti di ascolto nei luoghi più frequentati della zona, dal Famila di San Vittore alle aree di San Carlo e Roversano. L’iniziativa, spiegano, aveva come. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Candidati di Cittadini in Quartiere per Valle Savio Nel Quartiere Valle Savio si presenta una squadra coesa, competente e profondamente radicata nel territorio. I candidati che hanno scelto di mettersi in gioco con Cittadini in Quartiere rappresentano un grupp - facebook.com Vai su Facebook

Alle urne il 14 dicembre. Quattro liste, 238 candidati - ’Cittadini in quartiere Cesena’ (centrodestra), ’Cesena città dei quartieri’ (centrosinistra), due civiche a Borello e Rubicone. Segnala ilrestodelcarlino.it

Comitati di quartiere a Forlì, ecco tutti i nomi dei candidati: chi sono - L’ufficio Quartieri del Comune di Forlì ha concluso le ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Quartieri di Siziano si cercano candidati per i nuovi comitati - Il Comune emette l'avviso pubblico per consentire a tutti i cittadini residenti e ai titolari di un'attività produttiva o commerciale a Siziano (candidature da formalizzare entro il 4 aprile) di ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it

Savona, al via i consigli di quartiere. Ecco chi sono i 103 candidati in corsa - Se eletti saranno loro a rappresentare il quartiere, saranno la “linfa” dei nuovi consigli di zona (di quartiere appunto) che in realtà sono un ... Lo riporta ilsecoloxix.it