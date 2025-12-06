Quarant' anni fa la Juventus conquistava il mondo | Tacconi e Platini eroici
Sono già trascorsi quarant’anni, ma nella luce sospesa di Tokyo l’8 dicembre 1985 resta ancora un giorno che non invecchia. La Juventus entra sul prato del National Stadium come una squadra che si trascina appresso un’eredità ingombrante e una fame nuova: campione d’Europa in carica, eppure rinnovata, segnata da partenze dolorose e innesti da decifrare. Di fronte, l' Argentinos Juniors, ovverosia i campioni del Sudamerica, una creatura giovane e rilucente, sospinta dall’eco dei cortili di Buenos Aires e da una qual certa dose di tracotanza albiceleste. In ballo c'è la coppa Intercontinentale. È mezzogiorno a Tokyo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
A quarant’anni dalla mostra del 1985, la Regione Toscana promuove un nuovo momento di confronto dedicato al ruolo dei musei locali nell’ambito di Etruschi 85/25. L’iniziativa nasce dalla volontà di rileggere l’eredità del Progetto Etruschi alla luce del contes - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera, ad un incontro, una frase semplice ma decisiva: "abbiamo scordato che ogni diritto ha un suo prezzo". Ecco lo scotoma collettivo. Vogliamo lo stesso welfare di 40 anni fa ma lavorando meno, vivere di più ma andando in pensione alla stessa età, la p Vai su X
Quarant'anni fa la Juventus conquistava il mondo: Tacconi e Platini eroici - Sotto la pioggia di Tokyo i bianconeri hanno la meglio sull'Argentinos Juniors: è il coronamento di un percorso europeo che assegna una nuova dimensione di grandezza a Madama ... Scrive ilgiornale.it
Napoli, la tegola Lobotka prima della Juventus: Conte riflette sul centrocampo - Juventus non è mai una partita qualunque, ma quella di domenica sera promette di essere una delle più affascinanti e particolari. tuttomercatoweb.com scrive