Quarant' anni fa la Juventus conquistava il mondo | Tacconi e Platini eroici

Sono già trascorsi quarantanni, ma nella luce sospesa di Tokyo l’8 dicembre 1985 resta ancora un giorno che non invecchia. La Juventus entra sul prato del National Stadium come una squadra che si trascina appresso un’eredità ingombrante e una fame nuova: campione d’Europa in carica, eppure rinnovata, segnata da partenze dolorose e innesti da decifrare. Di fronte, l' Argentinos Juniors, ovverosia i campioni del Sudamerica, una creatura giovane e rilucente, sospinta dall’eco dei cortili di Buenos Aires e da una qual certa dose di tracotanza albiceleste. In ballo c'è la coppa Intercontinentale. È mezzogiorno a Tokyo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

