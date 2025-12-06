Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 6 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,108 €kWh (107,98 €MWh), segnando una diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore include, oltre al PUN, i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. Le offerte possono essere a prezzo fisso o variabile, spesso indicizzate proprio al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

