Quante armi americane ha comprato l' Italia e perché? I 2,2 miliardi di euro l' ultimo accordo su 100 Jassm e cosa c' entra Kiev

La fornitura di missili Jassm (Lockheed Martin) per 258 milioni di euro è l'ultima tranche di una lunga serie di acquisti per rafforzare la difesa nazionale e fronteggiare i rischi legati all'invasione russa dell'Ucraina. Le industrie Usa continuano a concludere ottimi affari con gli alleati europei, nonostante gli attacchi di Trump. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

