Quante armi americane ha comprato l' Italia e perché? I 2,2 miliardi di euro l' ultimo accordo su 100 Jassm e cosa c' entra Kiev
La fornitura di missili Jassm (Lockheed Martin) per 258 milioni di euro è l'ultima tranche di una lunga serie di acquisti per rafforzare la difesa nazionale e fronteggiare i rischi legati all'invasione russa dell'Ucraina. Le industrie Usa continuano a concludere ottimi affari con gli alleati europei, nonostante gli attacchi di Trump.
L'Italia ha comprato armi americane per 2,2 miliardi di euro negli ultimi due anni, ecco perché - La fornitura di missili Jassm (Lockheed Martin) per 258 milioni di euro è l'ultima tranche di una lunga serie di acquisti per rafforzare la difesa nazionale e fronteggiare i rischi legati all'invasion
Guerra in Ucraina, la dipendenza di Kiev alle armi "made in Usa". I DATI - Come riporta il Financial Times, il 90% del totale dei sistemi missilistici in dotazione all'esercito ucraino è di fabbricazione americana, così come l'80% dell'artiglieria.