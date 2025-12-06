Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Tremblant | orario esatto n di pettorale tv

Sofia Goggia sarà una delle mine vaganti al via del primo dei due giganti in programma questo weekend a Tremblant in occasione della quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. La pista ‘Flying Mile’ ospiterà oggi il terzo evento stagionale del circuito maggiore tra le porte larghe, dopo l’ouverture di Soelden e la competizione andata in scena sabato scorso a Copper. L’Italia, priva delle infortunate Federica Brignone e Marta Bassino, si affida in primis alla fuoriclasse bergamasca per mettere nel mirino un piazzamento in top10 considerando il pettorale di partenza nella manche inaugurale ed il livello delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

