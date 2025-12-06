Quando la F1 oggi in tv GP Abu Dhabi 2025 | orari FP3 e qualifiche programma streaming

Alta tensione sul circuito di Yas Marina in un sabato che vedrà lo svolgimento della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche per il Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa per la sfida tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri, tutti ancora in corsa per la conquista del titolo iridato. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 11.30 E 15.00 Il britannico della McLaren è il favorito principale per la pole position e potrebbe avvicinarsi notevolmente al Mondiale, avendo a disposizione un margine di 12 punti sulla Red Bull di Verstappen e di 16 punti sull’altra MCL39 di Piastri in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 oggi in tv, GP Abu Dhabi 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

