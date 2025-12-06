Quando la cucina toscana incontra i sapori del mare nel ’Feudo’ sotto le torri

Al popolare ristorante pizzeria "Il Feudo" nel rione di Berignano, incastrato fra le mura del Medioevo, le "stelle" sono nei piatti. A fare gli onori di casa il direttore, fondatore e docente di cucina Gennaro Ferraro (nella foto al centro) calabrese di nascita, adottivo da trenta anni fra le torri, con famiglia di Tavarnelle; la moglie, professoressa di lingue alle superiori di Colle, Elvia Consortini, i tre figli Martina, Cristian e Davide. Dalla fine del secolo scorso, il "principe" del Feudo si è diviso fra il ristorante, il lavoro da docente alla scuola alberghiera Enriques di Castelfiorentino e la famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quando la cucina toscana incontra i sapori del mare nel ’Feudo’ sotto le torri

