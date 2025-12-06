quando hbo max arriva in italia e cosa cambia nello streaming

l’arrivo di HBO Max in Italia: una novità che potrebbe rivoluzionare il panorama dello streaming. Con l’ingresso di HBO Max nel mercato italiano si apre una nuova fase per il settore delle piattaforme televisive in streaming. La piattaforma, appartenente al gruppo Warner Bros. Discovery, si appresta a offrire contenuti di alta qualità e a sfidare i principali attori del settore, da Netflix a Sky. La sua presenza promette di introdurre innovazioni sia a livello di catalogo e di produzione originale, sia in termini di prezzi e modalità di abbonamento, aumentando la competizione e potenzialmente influenzando anche le tariffe praticate dalle altre piattaforme. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

