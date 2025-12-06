Quando gioca Conegliano al Mondiale per club di volley femminile 2025? Orari avversarie tv streaming

Oasport.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà a San Paolo (Brasile) dal 9 al 14 dicembre. Conegliano si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e andare a caccia del quarto sigillo, considerando anche i trofei messi in bacheca nel 2019 e nel 2022. Le Campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico in terra sudamericana, ma dovranno stare attente a delle avversarie temibili, tra cui la più accreditata è Scandicci, battuta nell’ultima finale di Champions League. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state inserite nella Pool B e incominceranno la loro avventura iridata nella giornata di martedì 9 dicembre (ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

quando gioca conegliano al mondiale per club di volley femminile 2025 orari avversarie tv streaming

© Oasport.it - Quando gioca Conegliano al Mondiale per club di volley femminile 2025? Orari, avversarie, tv, streaming

Approfondisci con queste news

Quando gioca Conegliano al Mondiale per club di volley femminile 2025? Orari, avversarie, tv, streaming - Il Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà a San Paolo (Brasile) dal 9 al 14 dicembre. Segnala oasport.it

gioca conegliano mondiale clubVolley: su Dazn torna il Mondiale per club femminile - Dal 9 al 14 dicembre, San Paolo, in Brasile, diventa il centro del mondo per il Mondiale per Club femminile 202 ... Come scrive tuttosport.com

gioca conegliano mondiale clubProsecco Doc A.Carraro Imoco Volley: parte l'operazione mondiale - Mercoledì 10 dicembre alle ore 21 si torna in campo contro le egiziane dello Zamalek sporting club ... Riporta trevisotoday.it

gioca conegliano mondiale clubChampions League: Conegliano a Dresda per la 2^ giornata - Le pantere, nell'imminenza del Mondiale per Club, volano in Germania dove domani, martedì 2 dicembre, sfideranno le tedesche che guidano la Pool D dopo il successo per 1- Lo riporta tuttosport.com

gioca conegliano mondiale clubChampions League: Conegliano travolge Dresda e parte per il Mondiale - Prova di forza della squadra di Santarelli che, nella seconda partita della Pool D, travolge a domicilio le tedesche per 0- Si legge su corrieredellosport.it

gioca conegliano mondiale clubImoco, la Champions prima del Mondiale in Brasile: martedì trasferta a Dresda - Il 2 dicembre alle ore 19 le Pantere di coach Santarelli scendono in campo in Germania nella seconda sfida del Pool D di CEV Champions League. Da trevisotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Gioca Conegliano Mondiale Club