Quando gioca Conegliano al Mondiale per club di volley femminile 2025? Orari avversarie tv streaming
Il Mondiale per Club 2025 di volley femminile si disputerà a San Paolo (Brasile) dal 9 al 14 dicembre. Conegliano si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e andare a caccia del quarto sigillo, considerando anche i trofei messi in bacheca nel 2019 e nel 2022. Le Campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico in terra sudamericana, ma dovranno stare attente a delle avversarie temibili, tra cui la più accreditata è Scandicci, battuta nell’ultima finale di Champions League. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state inserite nella Pool B e incominceranno la loro avventura iridata nella giornata di martedì 9 dicembre (ore 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
