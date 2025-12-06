Qualifiche F1 ad Abu Dhabi la Pole Position del Gran Premio che decide il Titolo Piloti va a…
Si sono appena concluse le ultime qualifiche dell’anno ad Abu Dhabi, per il Gran Premio che deciderà il titolo piloti di F1. Pole Position per Max Verstappen, in prima fila con lui Lando Norris. In seconda fila, Oscar Piastri sulla seconda McLaren e George Russell su Mercedes. Le Ferrari? 5° Charles Leclerc, nuovamente eliminato in . L'articolo Qualifiche F1 ad Abu Dhabi, la Pole Position del Gran Premio che decide il Titolo Piloti va a. proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
