Quale è l' eta in cui si invecchia davvero | i risultati di uno studio
Il senso comune e alcuni retaggi portano a pensare che taluni eventi medici, come la rottura di un femore in età avanzata, aumenti moltissimo il rischio di morte e che la possibilità di ripresa sia quasi nulla. Ma ora uno studio dice che in questo luogo comune c’è qualcosa di vero: esisterebbe infatti un punto di rottura sull’ invecchiamento, una forbice d’età in cui verrebbe meno quell’equilibrio esistente nell’organismo tra danno o malattia e riparazione. A quale età c’è il punto di rottura sull’invecchiamento. “ Abbiamo scoperto che le dinamiche naturali dell’invecchiamento non sono banali e includono un punto di svolta intorno ai 75 anni, in cui robustezza e resilienza diventano insufficienti e dopo il quale gli individui tendono a peggiorare la loro salute nel tempo, segnando la fine di un periodo giovanile robusto e resiliente ”, ha commentato a ScienceAlert Glen Pridham, autore di uno studio in merito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
