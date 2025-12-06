Qualcuno aiuti la Fiorentina | impalpabile perde anche col Sassuolo 3-1 ed è ultima in classifica
Finisce 3-1 la gara tra Sassuolo e Fiorentina. Gli uomini di Vanoli sono sempre più fanalino di coda della nostra Serie A. Zero vittorie, sei pareggi e 8 sconfitte. La squadra viola sembra entrata in quelle spirali negative da cui è difficile uscire se non si è abituati a certe zone. Qualche anno fa successe una dinamica simile, poi rialzata da Vincenzo Italiano che lo stesso ha fatto a Bologna (sulla scia dell’ottimo lavoro di Motta dell’anno precedente). Contro i neroverdi una prestazione impalpabile, difesa inguardabile. Il Sassuolo è squadra modesta pure se ottava in classifica a 3 punti dalla Juventus (con 6 sconfitte, però ndr). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
