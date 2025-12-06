qualche proposta di possibili riforme

Che cosa non mi convince nell’idea di riproporre l’obbligatorietà del voto con annesse pur minime sanzioni, per contrastare la massiccia astensione degli elettori manifestatasi nelle recenti regionali in Campania, in Puglia e in Veneto? È il fatto che questa proposta è ispirata da un passato che non c’è più: quando i partiti atlantisti erano preoccupati di una sinistra legata all’Unione sovietica particolarmente capace di mobilitare gli elettori. Di fatto questa tendenza a guardare al passato invece che comprendere quali sono i problemi innanzi tutto istituzionali del presente e del futuro, è quella che ha in parte paralizzato la politica italiana sin dal 1992. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

