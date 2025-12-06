Putin in visita da Modi ma tra Russia e India è un amore di convenienza Nuova Delhi guarda agli Usa Mosca rimane legata a Pechino

Ilfattoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caloroso abbraccio ha accolto ai piedi dell’aereo presidenziale il leader russo Vladimir Putin al suo arrivo all’aeroporto della capitale indiana Nuova Delhi nella serata di giovedì. A riservargli questo benvenuto è stato il primo ministro Narendra Modi, felice di ospitare l’inquilino del Cremlino per una visita di due giorni a suo modo storica. Putin mancava infatti dal territorio indiano dal 2021, prima dell’inizio dell’invasione russa dell’ Ucraina. Il viaggio era stato annunciato mesi fa e nel corso di questo periodo non sono mancate speculazioni circa il suo significato e la possibilità che sancisse un riorientamento della politica estera indiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

