Putin a Nuova Delhi | fine definitiva dell’isolamento russo?

Le immagini che arrivano da Nuova Delhi sono piuttosto eloquenti: abbracci, strette di mano molto calorose, salve di cannone e cerimonie ufficiali. Per due giorni il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi si sono visti, hanno cenato insieme, deposto corone di fiori al memoriale di Gandhi e infine letto, senza rispondere a domande, una lunga serie di dichiarazioni alla stampa. Dietro il protocollo c'era un obiettivo abbastanza chiaro per entrambi: dimostrare che il rapporto tra India e Russia resta solido nonostante la guerra in Ucraina e le pressioni degli Stati Uniti, e trasformare questa vicinanza politica in qualcosa di più strutturato sul piano economico ed energetico.

