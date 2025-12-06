Puglia maltempo | allerta temporali per Gargano e Tremiti fascia adriatica barese Valle d’Itria tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie sui settori costieri di Puglia settentrionale e meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali per Gargano e Tremiti, fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali per Gargano e Tremiti, fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

