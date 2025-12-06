Pugilato Riccardo Valentino nuovo campione italiano

Il pugile marcianisano Riccardo Valentino è il nuovo Campione Italiano Professionista dei Pesi Supermedi, con un impressionante KO tecnico alla nona ripresa contro il campione in carica Andrea Aroni. Il match si è disputato al PalaExpo di Calangianus ed é stato trasmesso in diretta su RaiSport. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Titolo Italiano Supermedi Riccardo Valentino Campione 🇮🇹 Vince per KOt al nono round vs Andrea Aroni Org. Promo Boxe Italia ️Palaexpo Calangianus #bóxer #pugilato #itaboxing #boxing #boxeo - facebook.com Vai su Facebook

Titolo Italiano Supermedi Riccardo Valentino Campione 🇮🇹 Vince per KOt al nono round vs Andrea Aroni Org. Promo Boxe Italia ️Palaexpo Calangianus #bóxer #pugilato #itaboxing #boxing #boxeo Vai su X

Riccardo Bellini è il nuovo amministratore delegato di Valentino - Lo ha annunciato la stessa casa di moda, aggiungendo che l'incarico sarà effettivo dall'1 settembre. Secondo tgcom24.mediaset.it

Valentino, Riccardo Bellini di Mayhoola è il nuovo ceo della maison - Come anticipato da MFF alla fine di giugno, quando indiscrezioni che volevano prossimamente in uscita il ... Lo riporta milanofinanza.it

Valentino, il nuovo ad è Riccardo Bellini. Riparte la trattativa con Kering - A settembre toccherà quindi a Bellini, e al nuovo ceo di Kering Luca de Meo, riprendere le fila dell’accordo firmato nel 2023, dove il colosso francese che controlla Gucci ha rilevato il 30% di ... Secondo repubblica.it

Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino - Riccardo Bellini è il nuovo ceo della Maison Valentino, che lo rende noto in un comunicato. Segnala ansa.it

Valentino, Riccardo Bellini è il nuovo CEO della maison romana - La maison Valentino ha annunciato la nomina di Riccardo Bellini a Ceo della casa di moda romana, che sarà effettiva a partire dal 1º settembre. Segnala tg24.sky.it

Chi è Riccardo Bellini, il nuovo amministratore delegato della maison Valentino - Lo annuncia la stessa casa di moda, aggiungendo che l’incarico sarà effettivo dall’1 settembre. Da ilfattoquotidiano.it