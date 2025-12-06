Pubblicato il bando | la Provincia cerca 13 ingegneri a tempo indeterminato

La Giunta provinciale ha dato il via libera al bando per assumere 13 funzionari ingegneri a tempo indeterminato, una notizia attesa da molte strutture dell’Amministrazione e che risponde a un’esigenza chiara: rafforzare le competenze tecniche indispensabili alla programmazione e alla gestione del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it