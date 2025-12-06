PS5 ha dominato il mercato europeo durante il Black Friday 2025 con vendite importanti

Il Black Friday 2025 si è rivelato un momento molto positivo per PS5, visto che la console di Sony ha letteralmente dominato il mercato europeo nelle vendite hardware. In un contesto in cui il settore gaming registra poche novità e un generale rallentamento dell’interesse software, a brillare è stata la console di Sony, capace di imporsi con risultati nettamente superiori alla concorrenza. I dati GSD e NielsenIQ mostrano un quadro chiaro: PlayStation 5 è stata la protagonista assoluta del periodo promozionale, trascinando il mercato verso numeri mai raggiunti negli ultimi mesi e confermandosi come la piattaforma più desiderata dagli utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5 ha dominato il mercato europeo durante il Black Friday 2025, con vendite importanti

