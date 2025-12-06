Prouvost respirando le polveri cosmiche
È sorprendente e avvincente e impone un turbamento quasi lynchiano. È l’installazione di Laure Prouvost (Lille 1978) We Felt a Star Dying, co-commissionata dalle Ogr Torino e curata da Samuele . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Artico, le polveri cosmiche raccontano la storia dei ghiacci - Le polveri cosmiche prodotte dalle esplosioni di stelle lontane e poi cadute sulla Terra raccontano una storia inedita dei ghiacci dell'Artico: a usare questi materiali cosmici ... Lo riporta msn.com