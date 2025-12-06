Protesta degli editori a Più Libri stand coperti e cori con Bella Ciao | Fuori i fascisti dalla fiera

Diversi editori che hanno presto parte a Più Libri Più Liberi per mezz'ora hanno coperto gli stand con un telo in segno di protesta contro la partecipazione di Passaggio al Bosco. Alcuni dei presenti hanno cantato Bella Ciao e gridato: "Fuori i fascisti dalla fiera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

