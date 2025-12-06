Roma, 6 dicembre 2025 - "Non siamo un movimento politico, parleremo alla fine". A partire da questa precisazione Marco Scatarzi, responsabile della casa editrice Passaggio al bosco, ha commentato le contestazioni esplose alla fiera Più libri più liberi, dove il loro stand è stato preso di mira da gruppi di manifestanti durante lo sciopero di circa la metà degli espositori presenti che accusano l'editore di proporre titoli di matrice neonazista e neofascista. "Ciò che pubblichiamo è anche qui esposto, grazie a tutti - ha aggiunto - Noi rispondiamo col sorriso, siamo una casa editrice con tantissimi autori, tantissimi collaboratori delle più svariate esperienze e facciamo cultura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Protesta a ‘Più libri Più liberi’, stand coperti e grida. L’editore di Passaggio al bosco: “Non siamo un movimento politico”