Protesta a ‘Più libri Più liberi’ stand coperti e grida L’editore di Passaggio al bosco | Non siamo un movimento politico

Quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 dicembre 2025 - "Non siamo un movimento politico, parleremo alla fine". A partire da questa precisazione Marco Scatarzi, responsabile della casa editrice Passaggio al bosco, ha commentato le contestazioni esplose alla fiera Più libri più liberi, dove il loro stand è stato preso di mira da gruppi di manifestanti durante lo sciopero di circa la metà degli espositori presenti che accusano l'editore di proporre titoli di matrice neonazista e neofascista. "Ciò che pubblichiamo è anche qui esposto, grazie a tutti - ha aggiunto - Noi rispondiamo col sorriso, siamo una casa editrice con tantissimi autori, tantissimi collaboratori delle più svariate esperienze e facciamo cultura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

