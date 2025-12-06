Stand coperti per protesta con teloni e cartelli antifascisti. E poi i cori: “ Fuori i fascisti da questa fiera ” e “Ora e sempre Resistenza”. Così un centinaio di case editrici ha voluto protestare alla fiera di Più Libri Più Liberi 2025 contro la contestata presenza della casa editrice Passaggio al Bosco. Già un gruppo di 80 tra autori, autrici, case editrici e personalità del mondo della cultura aveva scritto un appello all’ Associazione Italiana Editori per chiedere spiegazioni sulla presenza della piccola casa editrice il cui catalogo si basa “in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Protesta a Più Libri, Più Liberi: stand chiusi e cori con Bella Ciao contro l’editore accusato di essere nazifascita