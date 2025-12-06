Propaganda a sua insaputa

Non rispondono mai. Sono allergici alle domande. Però selezionano i libri adatti ai festival e censurano gli altri. In un rogo senza fiamme che si alimenta di woke e ideologia. E Francesca Albanese non può che essere l’eroina di questa sinistra. La pasionaria che simpatizza per i terroristi di Hamas, ci fa le conferenze insieme, si fa riprendere nei video, esorta le milizie a resistere dopo che il 7 ottobre è stato cancellato dalla memoria dell’Italia e gli ebrei tornano ad avere paura. Ma quando Il Giornale lo pubblica risponde come rispondono nelle sette: «Io non conoscevo le persone con cui stavo parlando». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Propaganda a sua insaputa

