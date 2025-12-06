Pronostico Valencia-Siviglia | la paura fa pareggio

Valencia-Siviglia è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Una sola vittoria nelle ultime nove partite è un bottino troppo misero per il Valencia che si ritrova solamente due punti sopra la zona retrocessione. Una situazione che, vista la qualità della rosa padrona di casa, non era pronosticabile all’inizio della stagione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non se la passa di certo meglio il Siviglia di Almeyda che ha perso cinque delle ultime sei gare e, soprattutto, nello scorso fine settimana ha perso il derby in casa contro il Betis. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

