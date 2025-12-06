Pronostico Sassuolo-Fiorentina obbligati a muovere la classifica | a chi serve di più la vittoria
Sassuolo-Fiorentina è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina sta vivendo un momento difficilissimo, che sembra infinito e che nessuno, neanche tra i più pessimisti, avrebbe potuto prefigurare a inizio campionato. La Viola dopo tredici giornate ha totalizzato a malapena 6 punti – peggior avvio di sempre nella storia del club – ed è ultima in classifica a pari punti con il Verona. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche questi approfondimenti
LA SCIARPA DEL COMO PER TE! ? PRONOSTICO COMO - SASSUOLO Partecipa al nostro contest e vinci la Sciarpa del Como! Fai il tuo pronostico sulla partita COMO - SASSUOLO è avrai la possibilità di ricevere in regalo la sciarpa ori - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X
Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto - Al Mapei Stadium i viola arrivano con l'obbligo di invertire la rotta, mentre. Segnala tuttomercatoweb.com
Pronostico Sassuolo vs Fiorentina – 6 Dicembre 2025 - Città del Tricolore va in scena un incrocio interessante di Serie A tra Sassuolo e Fiorentina. Come scrive news-sports.it
Sassuolo-Fiorentina, sfida tra opposti al Mapei - Fiorentina, 14ª giornata Serie A: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni, precedenti e pronostico della sfida del Mapei Stadium. lifestyleblog.it scrive
Sassuolo-Fiorentina, le probabili formazioni: si scalda Volpato, Vanoli non cambia dietro - Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo- Lo riporta tuttomercatoweb.com
Fiorentina, missione prima vittoria contro il Sassuolo privo di Berardi: il pronostico - Fiorentina quote analisi statistiche precedenti 14ª giornata di Serie A in programma sabato 6 dicembre alle 15 ... Scrive gazzetta.it