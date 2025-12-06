Pronostico Sampdoria-Carrarese | seconda vittoria di fila

Sampdoria-Carrarese è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Deve cercare di risollevarsi la Sampdoria, che nonostante il cambio di allenatore è ancora lì, nelle sabbie mobili della classifica cadetta. Una situazione complicata che il club ha cercato in qualche modo di aggiustare. Ma il cambio di passo, almeno il vero e proprio cambio di marcia, non c’è stato. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La sconfitta contro lo Spezia nel derby è stata pesantissima per i blucerchiati che, però, almeno in casa nell’ultimo periodo, qualcosa di buono l’hanno fatta vedere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

