Pronostico Inter-Como | Fabregas vuole scombinare di nuovo i piani dei nerazzurri

Inter-Como è una partita della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L' Inter si conferma inscalfibile contro le cosiddette "piccole" e le due vittorie di fila ottenute in settimana contro Pisa (0-2) e Venezia (5-1) tra campionato e Coppa Italia hanno permesso agli uomini di Cristian Chivu di archiviare la doppia sconfitta con Milan e Atletico Madrid che aveva smosso un po' gli equilibri nell'ambiente nerazzurro.

