6 dic 2025

Empoli-Palermo è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Tre vittoria di fila per l’Empoli di Dionisi. Soprattutto quella contro il Bari dello scorso fine settimana – cinque a zero – ha fatto capire che i toscani sono tornati decisamente in corsa per qualcosa di importante. Qualcosa che profuma di Serie A. Ma il Palermo è una squadra molto più attrezzata, che ha un allenatore che sa come si vince questo campionato, e che sembra essersi messo alle spalle il momento negativo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Empoli-Palermo: una rivincita tanto attesa

