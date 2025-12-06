Pronostico Elche-Girona | solo il risultato
Elche-Girona è una gara della quindicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sia l’Elche che il Girona nel corso della settimana hanno avuto grosse difficoltà contro formazioni di categoria inferiore. L’Elche il turno però l’ha superato ai rigori, mentre il Girona è uscito con largo anticipo rispetto a quelli che erano i programmi. E questo potrebbe fare la differenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non c’è solo questo, ovviamente, a spingerci a dire che l’Elche parte favorito. C’è anche la classifica, con i padroni di casa che hanno quattro punti in più e che hanno una classifica assai migliore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
