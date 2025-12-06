Pronostico Amburgo-Werder Brema | un fattore potrebbe fare la differenza

Ilveggente.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amburgo-Werder Brema è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il fattore che potrebbe fare la differenza in questo match – che comunque ha una certezza che vi diciamo nel nostro pronostico – è il fato che l’Amburgo, padrone di casa, abbia giocato nel corso della settimana in Coppa di Germania. Perdendo anche ai rigori contro il Kiel, formazione di categoria inferiore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di questi “problemi” invece non ne ha avuti il Werder Brema che rimane al pareggio interno contro il Colonia del fine settimana scorso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico amburgo werder brema un fattore potrebbe fare la differenza

© Ilveggente.it - Pronostico Amburgo-Werder Brema: un fattore potrebbe fare la differenza

Contenuti che potrebbero interessarti

pronostico amburgo werder bremaPronostico RB Lipsia vs Werder Brema – 23 Novembre 2025 - La Bundesliga propone una sfida interessante il 23 Novembre 2025 alle 15:30 al Red Bull Arena, dove il RB Lipsia ospita il Werder Brema. Riporta news-sports.it

pronostico amburgo werder bremaBundesliga, 11^ giornata: Lipsia per il ruolo di anti Bayern, Werder Brema permettendo - Nella giornata di oggi si chiude l'11^ giornata di Bundesliga, con le ultime 2 partite in programma. Da m.tuttomercatoweb.com

pronostico amburgo werder bremaPronostico Werder Brema vs 1.FC Köln – 29 Novembre 2025 - FC Köln, valida per la Bundesliga, andrà in scena il 29 Novembre 2025 alle 15:30 al WeserStadion. Lo riporta news-sports.it

Bundesliga: Werder Brema-Amburgo 3-2 - Si risolleva il Werder Brema, prossimo avversario dell'Inter, battendo 3- Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Bundesliga: il Werder Brema rimonta l'Amburgo ed è quasi salvo. Lo Schalke perde con il Darmstadt retrocesso - Amburgo, che metteva in palio punti importanti per la salvezza: la spuntano i padroni di casa ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Amburgo Werder Brema