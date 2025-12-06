Pronostico Amburgo-Werder Brema | un fattore potrebbe fare la differenza

Amburgo-Werder Brema è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il fattore che potrebbe fare la differenza in questo match – che comunque ha una certezza che vi diciamo nel nostro pronostico – è il fato che l’Amburgo, padrone di casa, abbia giocato nel corso della settimana in Coppa di Germania. Perdendo anche ai rigori contro il Kiel, formazione di categoria inferiore. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di questi “problemi” invece non ne ha avuti il Werder Brema che rimane al pareggio interno contro il Colonia del fine settimana scorso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

