Promuovere i valori della pace e dei diritti umani

In occasione del decennale il Lions Club Padova Tito presenta una mostra straordinaria che raccoglie i 37 disegni vincitori mondiali del concorso “Un Poster per la Pace”, uno per ogni edizione a partire dal 1988-1989. L’esposizione, aperta da ieri 5 dicembre al 15 dicembre nel suggestivo cortile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il Gruppo Bios nel promuovere i valori di solidarietà e inclusione nell’ambito delle iniziative BENEFIT, anche quest’anno è official partner della VI edizione del Concerto Con i Poveri. Sabato 6 dicembre 2025, Aula Paolo Vi, Città del Vaticano. Nell’Anno del Giu - facebook.com Vai su Facebook

Europa: Ac aderisce alla manifestazione del 15 marzo, “occasione preziosa per riaffermare la centralità dei suoi valori fondanti, della pace, della democrazia, dei diritti” - La casa comune che abbiamo scelto per noi e per le generazioni che verranno”, lo afferma oggi la presidenza Ac, aderendo ... Scrive agensir.it

Geopolitica: Mattarella, “Italia impegnata a promuovere la pace”. “Sempre più si ripropone la forza come misura dei rapporti tra gli Stati, anziché il diritto” - “La Repubblica Italiana è impegnata a promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini, come recita l’art. Secondo agensir.it

Arriva Paciclica, tutti in bici per la pace - "In un periodo storico in cui le guerre sembrano non avere mai fine, promuovere con la pace anche il rispetto dell'ambiente vuol dire impegnarsi per assicurare un futuro migliore per le generazioni a ... Da ansa.it

Diritti, libertà, pace, collaborazione: così Mattarella a Ventotene spiegava cosa dice il Manifesto - Giorgia Meloni in Aula ha citato e letto alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene dicendo "questa non è la mia Europa" e scatenando l'ira delle opposizioni. Secondo repubblica.it

Pace e diritti umani. Mozioni da Pitigliano e Santa Fiora - AMIATA E COLLINEDue iniziative, un unico messaggio: riaffermare il valore della pace e dei diritti umani in un momento segnato da violenze e conflitti. Lo riporta lanazione.it

Il valore universale della pace e chi deve promuoverlo - Al Teatro Sociale di Trento, venerdì 23 maggio, si svolgerà il dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi e il direttore della Stampa Andrea Malaguti, nell’ambito della seconda giornata del Festival ... Secondo ilsole24ore.com