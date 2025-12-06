Scherzo del calendario, in questo fine settimana si troveranno di fronte le prime quattro in classifica ( Promozione, A ). Da brividi la sfida di domani tra Lunano e Alma Fano. Lunano, meno di duemila anime, sogna il gran colpo contro i granata, con un passato nei prof e con tanta voglia di risalire la china. Ma per ora l’Alma insegue, con la vetta lontana 6 punti. L’altra sfida si gioca oggi e vedrà la Castelfrettese, quarta, salire sul campo della Nuova Real Metauro, terza, con le due squadre distanti 4 punti. Con i biancorossi, freschi di promozione alla semifinale di Coppa Italia a spese della Biagio, che vorranno tornare a marciare anche in campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Promozione, 2 big match. La Castelfrettese ci prova