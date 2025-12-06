Prolungamento M5 verso Monza un passo in avanti | aggiornato il progetto definitivo Costerà quasi due miliardi

Milano – Il prolungamento della M5 verso Monza fa un passo in più. È arrivato il via libera all'aggiornamento della progettazione definitiva, dopo le prescrizioni inserite nell'approvazione del Paur (Provvedimento autorizzativo unico regionale) e alla nuova Convenzione tra gli enti coinvolti. La Giunta del Comune di Milano ha infatti approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e il Comune stesso, finalizzata al finanziamento e alla realizzazione dell'opera. Contestualmente, è stata validata la progettazione definitiva dell'opera, realizzata da MM Spa, il cui quadro economico aggiornato ammonta a 1 miliardo 884 milioni 990 mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prolungamento M5 verso Monza, un passo in avanti: aggiornato il progetto definitivo. Costerà quasi due miliardi

