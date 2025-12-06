Project Napoli Woman | prima gara casalinga a Ponticelli contro l’Indipendente

Domenica 7 dicembre ore 14:00 – Stadio “G. Ascarelli”, Ponticelli (NA) La stagione della Project Napoli Woman entra nel vivo con un appuntamento speciale: domenica 7 dicembre alle ore 14:00, allo Stadio “Giorgio Ascarelli” di Ponticelli, la squadra farà il suo esordio casalingo affrontando l’Indipendente nel campionato di Promozione Femminile Campania. Una partita importante non solo per la classifica, ma anche per il significato simbolico: è la prima gara ufficiale a Ponticelli, sul nuovo campo di casa, davanti al proprio pubblico. «Ci aspetta un’altra gara dura contro una società seria e attrezzata – sottolinea Salvatore Migliaccio, mister della Project Napoli Woman – Parliamo di una società amica, che stimiamo molto, ma questo non toglie nulla alla nostra voglia di competere: daremo il massimo dal primo all’ultimo minuto». 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

