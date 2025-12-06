programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 6 Dicembre 2021. Mattina. 06:14 - Hazzard Rosco informa Boss di aver smarrito, forse nella fattoria dei Duke, il suo diario I due sono presi dal panico perche' nell'agenda sono elencate tutte le loro malefatte 07:01 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:21 - Stai fresco, Scooby-Doo! Animazioni - Scooby e Shaggy si uniscono per sbaglio alla spedizione di un gruppo di esploratori in viaggio verso l'Himalaya, dove si imbatteranno nell'abominevole uomo delle nevi Regia di J 08:34 - The Middle Axl ritorna da un lungo viaggio in Europa, che fara' emergere un conflitto interculturale in famiglia, da cui tutti potrebbero imparare qualcosa VISIONE ADATTA A TUTTI 09:07 - The Middle Brick si confronta con la giornata di Orientamento Professionale a scuola, e dopo aver a lungo chiesto la collaborazione di suo padre la ottiene VISIONE ADATTA A TUTTI 09:33 - The Middle Axl vuole presentare i genitori di Lexie ai suoi, e l'occasione si presenta quando Mike e Frankie vanno a trovare Sue al college per il weekend coi genitori VISIONE ADATTA A TUTTI 10:05 - THE BIG BANG THEORY Leonard organizza una serata "Dungeons & Dragons" a tema natalizio a cui partecipano tutti i ragazzi del gruppo VISIONE ADATTA A TUTTI 10:31 - THE BIG BANG THEORY Alex chiede a Leonard di uscire una sera a cena, la cosa provoca grande entusiasmo a Leonard, e rabbia e insicurezza a Penny VISIONE ADATTA A TUTTI 10:57 - Due uomini e 12 Charlie mette a repentaglio la causa di divorzio di Alan finendo a letto con il suo avvocato, Laura VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:28 - Due uomini e 12 Charlie cerca di curare Alan dalla sua forma di sonnambulismo Intanto Jake inizia a vedere il suo terapista 11:54 - Due uomini e 12 Charlie cerca di convincere il gruppo di sostegno che Judith frequenta a dare il benestare, perche' Jake possa continuare a passare i fine settimana insieme a lui VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

