Progetto One for All Stadium Piazza Lega | Il Rigamonti Ceppi può diventare il motore di una nuova stagione per Lecco

“Il progetto One for All Stadium è una grande occasione per Lecco. Finalmente qualcuno propone una visione capace di superare la logica delle emergenze e di indicare un percorso di crescita vero. È questo il respiro che serve alla nostra città”. Lo afferma Carlo Piazza, candidato sindaco della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

