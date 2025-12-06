Progetto Grazie Babbo Natale Con un solo pacco regalo rendiamo insieme felice una famiglia

Per la gioia delle famiglie svantaggiate di Ravenna nonché dei numerosi bambini e bambine meno fortunati, l'Associazione Il Terzo Mondo ODV annuncia l'ottava edizione del progetto sociale "Grazie Babbo Natale". Come ogni anno, l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

A tutti i nostri volontari che ogni giorno sono al nostro fianco e ci accompagnano in ogni progetto. GRAZIE A TUTTI VOI #giornatamondialedelvolontario - facebook.com Vai su Facebook

“Babbo Natale senza dimora”/ Progetto Arca con installazione in strada a Milano “quest’anno il Natale sei tu” - "Quest'anno il Natale sei tu": installazione artistica di Andrea Villa in 4 strade di Milano grazie a Fondazione Progetto Arca. Come scrive ilsussidiario.net

Babbo Natale senzatetto a Milano, dorme sotto la pensilina dell'autobus: l'installazione di Progetto Arca sulla povertà in aumento - La campagna «Quest’anno il Natale sei tu» comprende l'opera dell'artista Andrea Villa e un video che mostra il licenziamento di Santa Claus, per sensibilizzare sui problemi delle persone fragili ... Segnala milano.corriere.it

Un Natale da ricordare: a Olgiate Olona arriva il Winter Magic Village - Il Winter Magic Village promette di trasformare Idea Village in un vero e proprio regno delle feste, grazie a scenografie immersive e attrazioni pensate per ogni età ... Scrive varesenews.it

Babbo Natale? È un clochard che dorme sotto la pensilina: ecco l’installazione che sensibilizza i milanesi su emarginazione e povertà - In pieno clima natalizio e con la città addobbata a festa l’iniziativa di Progetto Arca e Comune per richiamare l’attenzione sugli “invisibili”, che popolano strade e vie nell’indifferenza (quasi) gen ... msn.com scrive

“Un dono per gli anziani”: cresce il progetto che porta Babbo Natale nelle case di riposo - Oltre 100 desideri esauditi nel 2024 e nuove Rsa coinvolte in tutta la provincia grazie alla Consulta Giovani di Oristano ... linkoristano.it scrive

Nipoti di Babbo Natale: a Como il progetto che regala relazioni e combatte la solitudine degli anziani - “Chiunque desideri sostenere Nipoti di Babbo Natale e rendere felici migliaia di anziani può fare una donazione e aiutarci a far crescere il progetto ogni anno. ciaocomo.it scrive