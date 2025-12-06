Progetto Grazie Babbo Natale Con un solo pacco regalo rendiamo insieme felice una famiglia

Per la gioia delle famiglie svantaggiate di Ravenna nonché dei numerosi bambini e bambine meno fortunati, l'Associazione Il Terzo Mondo ODV annuncia l'ottava edizione del progetto sociale "Grazie Babbo Natale". Come ogni anno, l’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grazie al progetto SAI Cinquefrondi per la creatività e l'entusiasmo con cui ha contribuito attivamente alla realizzazione al Villaggio di Natale. - facebook.com Vai su Facebook

Ottava edizione per il progetto “Grazie Babbo Natale” - L’associazione Il Terzo Mondo ODV annuncia l’ottava edizione del progetto sociale “Grazie Babbo Natale”, a sostegno delle famiglie che vivono condizioni di difficoltà. Scrive ravennawebtv.it

Un Natale da ricordare: a Olgiate Olona arriva il Winter Magic Village - Il Winter Magic Village promette di trasformare Idea Village in un vero e proprio regno delle feste, grazie a scenografie immersive e attrazioni pensate per ogni età ... Secondo varesenews.it

“Babbo Natale senza dimora”/ Progetto Arca con installazione in strada a Milano “quest’anno il Natale sei tu” - "Quest'anno il Natale sei tu": installazione artistica di Andrea Villa in 4 strade di Milano grazie a Fondazione Progetto Arca. ilsussidiario.net scrive

Babbo Natale senzatetto a Milano, dorme sotto la pensilina dell'autobus: l'installazione di Progetto Arca sulla povertà in aumento - La campagna «Quest’anno il Natale sei tu» comprende l'opera dell'artista Andrea Villa e un video che mostra il licenziamento di Santa Claus, per sensibilizzare sui problemi delle persone fragili ... Da milano.corriere.it

40 scatoloni contenenti abbigliamento e giochi vari diretti in Senegal: i risultati del progetto "Grazie Babbo Natale" - Il presidente Charles Tchameni Tchienga ha consegnato martedì quaranta scatoloni contenenti abbigliamento, giochi, giocattoli e indumenti vari per i bambini vulnerabili di Dakar ... Si legge su ravennatoday.it

Natale di solidarietà all’Ospedale Bambino Gesù - Mercatini, corsie addobbate, la consegna dei doni e l'arrivo acrobatico di Babbo Natale. Si legge su romasette.it