Progetto Fertility al Palacultura la presentazione del programma
Si è tenuto oggi al Palacultura Antonello l’evento pubblico che segna l’avvio ufficiale delle 530 Borse d’Inclusione Sociale, nell’ambito del progetto Fertility, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Messina Social City. Una mattinata che ha riunito istituzioni, beneficiari ed enti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
