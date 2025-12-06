Probabili formazioni Inter Como tutti i dettagli e le info sulla partita che si svolgerà oggi al Meazza

Inter News 24 Probabili formazioni Inter Como, formazioni e dettagli della sfida di San Siro: tutti gli aggiornamenti sulla sfida di oggi. La sfida di Serie A tra Inter e Como promette di essere un confronto affascinante tra due squadre con filosofie di gioco distinte. Simone Inzaghi, allenatore dell’ Inter, schiererà i suoi con il classico 3-5-2, mentre Cesc Fabregas, allenatore del Como, opterà per un 4-2-3-1. Inter (3-5-2) Portiere: 1 Sommer Difensori: 28 Smolcic, 15 Acerbi, 95 Bastoni Centrocampisti: 7 Zielinski, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 28 Barella, 30 Carlos Augusto Attaccanti: 10 Lautaro Martinez, 9 Thuram Panchina: 13 Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 31 Bisseck, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 14 Bonny, 94 **P. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Probabili formazioni Inter Como, tutti i dettagli e le info sulla partita che si svolgerà oggi al Meazza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Sassuolo- #Fiorentina Vai su X

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-BOLOGNA: LE ULTIME SU CASTELLANOS, DIA, TAVARES, CAMBIAGHI, IMMOBILE E ORSOLINI All’Olimpico va in scena una sfida pesantissima per l’Europa: Lazio vs Bologna, Sarri contro Italiano, due squadre che - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Riporta tuttosport.com

Probabili formazioni Inter Como/ Quote: ancora dubbi! (Serie A, oggi 6 dicembre 2025) - Probabili formazioni Inter Como, oggi 6 dicembre 2025: quote e ultime notizie su moduli e titolari per Chivu e Fabregas nel derby lombardo in Serie A. Come scrive ilsussidiario.net

Inter-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Inter – Infortunati: Darmian (infortunio al polpaccio), Di Gennaro (frattura al polso), Dumfries (infortunio alla caviglia), Palacios (infortunio alla coscia). Segnala sport.virgilio.it

Inter-Como, le probabili formazioni: Diouf si candida, Fabregas se la gioca con Morata - 00, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN): Come arriva l'Inter Dopo. Segnala tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni di Inter-Como - Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Scrive sport.sky.it

Serie A, oggi Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla - I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in cam ... Lo riporta msn.com