Prima vittoria per il Verona Atalanta ko 3-1 | Giovane protagonista
Si è chiuso il sabato dedicato alla quattordicesima giornata di Serie A, con l’ anticipo serale tra Verona e Atalanta terminato 3-1. Primo successo in campionato per la formazione di Zanetti, che abbandona l’ultimo posto in classifica lasciandolo in solitaria alla Fiorentina, battuta nel pomeriggio dal Sassuolo. Non riesce invece a dare continuità la Dea, che dopo la vittoria con la Fiorentina incappa in un nuovo passo falso. Verona-Atalanta, il racconto del match. La fame di vittoria del Verona si nota fin dalle prime battute, con la grande aggressività della formazione di casa a mettere in grande difficoltà l’Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
– ! Prima vittoria e primi 3 punti pieni per le ragazze della Multilabel CUS Siena di Prima Divisione, che vincono al Chiantibanca Pallone CUS contro La Bulletta per 3-0! Il pri - facebook.com Vai su Facebook
Prima vittoria in questa #SerieAEnilive per Palladino con l'Atalanta Kossounou e Lookman trascinano la Dea nel 20 alla Fiorentina #AtalantaFiorentina #DAZN Vai su X
Serie A, Verona-Atalanta 3-1: brusco stop per Palladino, prima vittoria per Zanetti - 1 sul campo del Verona nel terzo anticipo della 14esima giornata di Serie A e stoppa la sua rincorsa alle posizioni di vertice. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Verona-Atalanta 3-1, prima vittoria in campionato per i gialloblù - Prima vittoria in campionato per l'Hellas Verona, che nel match serale del sabato della 14esima giornata di Serie A ha battuto l'Atalanta per 3- Lo riporta lapresse.it
Verona, prima gioia! Zanetti salvo con un tris e Fiorentina inguaiata. Atalanta, che schiaffo! - L'Hellas piazza la prima vittoria in campionato e lascia i viola da soli in fondo alla classifica. Secondo tuttosport.com
Serie A, la classifica aggiornata: il Verona stacca la Fiorentina. Atalanta, l'Europa è lontana - Il Verona batte l'Atalanta e coglie la sua prima vittoria in campionato. Riporta tuttomercatoweb.com
Il Verona trova la prima vittoria, al Bentegodi dominata 3-1 l’Atalanta - 1 grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede, inutile il calcio di rigore trasformato da Scamacca. Scrive italpress.com
Prima volta Verona: supera l'Atalanta e lascia l'ultimo posto alla Fiorentina - Dopo 14 giornate arriva la prima vittoria in campionato del Verona, che nella nebbia del Bentegodi trova un insperato successo, battendo meritatamente la lanciatissima Atalanta di Palladino per 3- corrieredellosport.it scrive