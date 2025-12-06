Prima vittoria in campionato per il Verona l' Atalanta cade al Bentegodi

6 dic 2025

L'Hellas batte 3-1 i nerazzurri e lascia l'ultimo posto in classifica VERONA - Prima vittoria in campionato per il Verona che batte l'Atalanta 3-1 grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede, inutile il calcio di rigore trasformato da Scamacca. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per gli sc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

prima vittoria in campionato per il verona l atalanta cade al bentegodi



