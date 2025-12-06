Prima e seconda La AM Aglianese riceve il Prato Nord In Valdinievole c’è Borgo-Chiesina

Tutto pronto per la dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, al via domani alle 14.30. Si inizia dal girone B di Prima, con l'AM Aglianese che proverà a mantenere il primato battendo in casa il Prato Nord. Anche perché, in caso contrario, il Monsummano potrebbe tornare in testa, qualora battesse il La Pietà tra le mura amiche. Atletico Spedalino–Stella Rossa e San Miniato–CQS Tempio Chiazzano rappresentano due sfide insidiose. Nel girone C, il Quarrata è uscito dalle sabbie mobili, ma continuità deve essere la parola d'ordine nella gara contro il Gambassi. In Seconda categoria, il Cintolese tenterà di mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Toscana: vincere in trasferta contro l'Atletico Castiglione sarà fondamentale per mantenere il comando della graduatoria del girone B.

