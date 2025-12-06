Prima della Scala ultimi preparativi alla vigilia dell' inaugurazione della stagione
Alla Scala di Milano tutto è pronto per la Prima, tradizionale attesissimo appuntamento che il 7 dicembre dà il via alla nuova stagione. Quest’anno è stata scelta un’opera russa, “ Lady Macbeth del distretto di Mtsensk ” di Dmitri Shostakovich. La regia di Vasily Barkhatov ambienta l’opera in una città cosmopolita russa degli anni ’50, durante gli ultimi giorni del regime di Stalin, piuttosto che nel villaggio rurale del XIX secolo della prima originale del 1930. Nel backstage i preparativi sono in pieno svolgimento. Dalle parrucche ai costumi, dalle scenografie agli oggetti di scena, tutto deve essere pronto e al suo posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
