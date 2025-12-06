Prima della Scala le immagini dell' anteprima speciale di Lady Macbeth del distretto di Mtsensk
Alla Scala di Milano tutto è pronto per la Prima, tradizionale attesissimo appuntamento che il 7 dicembre dà il via alla nuova stagione. Quest’anno è stata scelta un’opera russa, “ Lady Macbeth del distretto di Mtsensk ” di Dmitri Shostakovich. La regia di Vasily Barkhatov ambienta l’opera in una città cosmopolita russa degli anni ’50, durante gli ultimi giorni del regime di Stalin, piuttosto che nel villaggio rurale del XIX secolo della prima originale del 1930. Prima della serata di gala, due eventi segnano il vero e proprio preludio. La prova generale aperta ai dipendenti del teatro e l’anteprima speciale riservata ai giovani sotto i 30 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
