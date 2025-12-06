Prima della Scala colpo di scena alla vigilia | Liliana Segre torna al centro del Palco reale

Milano - L’anno scorso, Giuseppe Sala e Ignazio La Russa si scambiarono di posto rispettivamente con la compagna Chiara Bazoli e con la moglie Laura De Cicco per lasciare tre donne una accanto all’altra al centro del Palco reale. Vedremo se pure domani accadrà lo stesso, anche se stavolta i posti in prima fila del presidente del Senato e della consorte (assenti) saranno occupati dal presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e dalla moglie. Non cambierà, invece, l’ospite d’onore del parterre de roi di Sant’Ambrogio: sarà ancora Liliana Segre a occupare la poltrona più prestigiosa lasciata vuota per il terzo anno di fila dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che la testimone della Shoah ha definito “un fratello per me” proprio in occasione della Prima del 2023. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

