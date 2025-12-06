Prima della Scala 2025 la diretta di Lady Macbeth | trama e dove vederla in tv
Domenica 7 dicembre, in concomitanza con le celebrazioni per il patrono Sant'Ambrogio, mentre molti abitanti di Milano saranno alle prese con gli addobbi natalizi, avrà luogo la Prima della Scala di Milano. Ad andare in scena sarà lo spettacolo Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovi?. Il compositore e pianista sovietico verrà dunque celebrato in uno dei più importanti teatri dell'opera al mondo in occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, avvenuta appunto nel 1975. La regia della Prima della Scala di Una Lady Macbeth è affidata a Vasily Barkhatov, che debutta come registra, mentre l'Orchestra e il Coro saranno diretti da Riccardo Chailly. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scala, la Prima senza i big della politica ma con attori e vip in sala: da Mahmood ad Achille Lauro milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Con il vestito commissionato da Chiara Brugnoli per la prima alla Scala di Milano, un'altra volta, il prestigio del Paradiso è nelle mani di Botteri! Come andrà secondo voi? #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily - facebook.com Vai su Facebook
Prima della Scala 2025, la diretta di "Lady Macbeth": trama e dove vederla in tv - Ecco come e dove vedere la Prime della Scala 2025, che porta in scena l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Scrive msn.com
Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. corriere.it scrive
Prima della Scala 2025: orari, in tv e radio. Dove seguire la diretta - Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Sta ... Come scrive msn.com
Prima della Scala 2025 in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta - Tutte le informazioni sull'evento inaugurale della stagione lirica del famoso teatro che, come da tradizione, si tiene il 7 dicembre ... Come scrive today.it
La Prima della Scala in esclusiva su Rai1, Radio3 e Raiplay in 4k - Si avvarranno delle riprese in Alta Definizione diffuse da Rai circa 40 sedi coinvolte nell'iniziativa sociale "Prima Diffusa" del Comune di Milano e il maxischermo collocato al centro dell'Ottagono ... adnkronos.com scrive
La prima della Scala in diretta a San Felice - Domenica 7 alle 18 la diretta streaming dal teatro milanese dove andrà in scena "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" ... Da giornaledisegrate.it