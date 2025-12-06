Prima della Scala 2025 il 7 dicembre | tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV

Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide con le celebrazioni di Sant’Ambrogio e inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala. Quest’edizione porta sul palco un titolo potente e controverso: ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?, un’opera che torna nel teatro milanese nella sua versione originale del 1934. È un omaggio significativo al compositore sovietico, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. L’opera e l’allestimento scelto per la Prima della Scala 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV

