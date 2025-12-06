Prima della Scala 2025 il 7 dicembre | tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV

Lapresse.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a uno degli appuntamenti più attesi della sua tradizione culturale: la Prima della Scala, evento che coincide con le celebrazioni di Sant’Ambrogio e inaugura ufficialmente la nuova stagione del Teatro alla Scala. Quest’edizione porta sul palco un titolo potente e controverso: ‘Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?, un’opera che torna nel teatro milanese nella sua versione originale del 1934. È un omaggio significativo al compositore sovietico, a cinquant’anni dalla sua scomparsa. L’opera e l’allestimento scelto per la Prima della Scala 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

prima della scala 2025 il 7 dicembre tutto quello che c8217232 da sapere su opera e diretta tv

© Lapresse.it - Prima della Scala 2025 il 7 dicembre: tutto quello che c’è da sapere su opera e diretta TV

News recenti che potrebbero piacerti

prima scala 2025 7Prima della Scala 2025: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, storia e trama dell'opera, foto delle prove e dove vederla - Domenica 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio 2025, come da tradizione inaugura la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Come scrive mentelocale.it

prima scala 2025 7Prima della Scala 2025: tutto quello che c'è da sapere sulla serata d'opera e di cultura più seguita al mondo - Dalle 18 Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Šostakóvic diretta da Riccardo Chailly. Da corriere.it

prima scala 2025 7La Prima della Scala fa il tutto esaurito: duemila spettatori, incasso da tre milioni di euro - Una cifra in crescita rispetto allo scorso anno, quando la Prima si era fermata attorno ai 2,6 milioni di euro. Secondo msn.com

prima scala 2025 7Per Sara Jakubiak la Prima della Scala 2025 è anche una prima volta: «Questo è il mio ruolo più difficile» - La soprano statunitense debutta alla Scala di Milano e inaugura ufficialmente la stagione lirica più blasonata ... Riporta vogue.it

prima scala 2025 7Prima alla Scala, domani un 7 dicembre “clamoroso” con Lady Macbeth - Domani con ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’, Dmitrij Šostakovic irrompe nella Prima come un faro sulla ... Riporta msn.com

prima scala 2025 7Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prima della Scala, trama dell’opera di Šostakovic Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Scala 2025 7